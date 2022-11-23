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    Институт приемных профессиональных семей будет создан в Казахстане

    23 Ноября 2022, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения разрабатывает проект по созданию приемных профессиональных семей в Казахстане. Новая форма устройства даст возможность передать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сразу в приёмную семью, минуя детские дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Это необходимо для того, чтобы дети быстрее обрели приемных родителей и адаптировались в домашних условиях.

    «Эта работа проводится в рамках предвыборной программы Главы государства «Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Как отметил Президент страны, мы несём ответственность за образование, здоровье благополучие граждан. На сегодня помимо усыновления действуют такие формы устройства детей в семью, как опека, попечительство, патронатное воспитание, приемная семья.

    Однако в детских домах остаются дети, которые имеют тяжелые заболевания и отставание в развитии. Для того, чтобы эти дети имели возможность воспитываться в семье, создаётся институт приемных профессиональных семей, которые будут готовы принять всех детей независимо от состояния их здоровья. Сейчас Министерством просвещения ведется работа по законодательному закреплению приемных профессиональных семей», - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

    Ведется работа по разработке требований, предъявляемых к приемным профессиональным воспитателям, программы психологической подготовки, перечня социальных гарантий и выплат и др.

    Планируется, что дети в приемной профессиональной семье могут быть определены на краткосрочный срок до 3-х месяцев и на долгосрочный срок от 3-х месяцев и до достижения совершеннолетия. Передача детей на воспитание будет осуществляться на основании договора. Приемные родители будут получать оплату за свой труд в зависимости от количества детей и сроков пребывания их в семье.
    Права человека Минпросвещения РК Дети
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