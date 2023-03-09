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    Институт контрактных служащих внедрят в Казахстане

    9 Марта 2023, 15:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, что данная мера позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Дархана Жазыкбаева, для реализации национальных и иных проектов предусмотрено законодательное закрепление института контрактных служащих, привлекаемых государственным органом по контракту. В концепции развития государственного управления до 2030 года после оптимизации штата государственного аппарата поставлена задача по внедрению института контрактных служащих.

    «Это позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием. Срок контракта - не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих устанавливаются соответствующим постановлением Правительства», - сказал глава Агентства на пленарном заседании Сената.

    Напомним, на заседании во втором чтении принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

    Дархан Жазыкбаев также отметил, что проект закона предусматривает введение ротационной выплаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

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