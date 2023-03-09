Институт контрактных служащих внедрят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев сообщил, что данная мера позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Дархана Жазыкбаева, для реализации национальных и иных проектов предусмотрено законодательное закрепление института контрактных служащих, привлекаемых государственным органом по контракту. В концепции развития государственного управления до 2030 года после оптимизации штата государственного аппарата поставлена задача по внедрению института контрактных служащих.

«Это позволит привлечь к реализации отраслевых проектов профессионалов со специальным образованием. Срок контракта - не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих устанавливаются соответствующим постановлением Правительства», - сказал глава Агентства на пленарном заседании Сената.

Напомним, на заседании во втором чтении принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Дархан Жазыкбаев также отметил, что проект закона предусматривает введение ротационной выплаты.