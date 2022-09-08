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    Инспектора ювенальной полиции осудили за взятку в Атырау

    8 Сентября 2022, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Инспектора ювенальной полиции осудили в Атырау. Он требовал взятку за то, чтобы не привлекать мужчину к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уголовное дело в отношении инспектора отдела ювенальной полиции рассмотрел Атырауский городской суд. По версии следствия, он получил сто тысяч тенге от жителя города за прекращение производства по административному делу, где отцу грозило наказание за ненадлежащее исполнение им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. При получении взятки его задержали сотрудники антикоррупционной службы. На суде полицейский признался в содеянном»,- сообщили в пресс- службе городского суда.

    Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 3 000 000 тенге. Также уже бывший полицейский пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды МВД РК Борьба с коррупцией Атырау
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