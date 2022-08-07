Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается рост иностранных туристов. Об этом сообщила генеральный директор одной из туристических компаний, эксперт по внутреннему и выездному туризму Асем Козбагарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с журналистами в Алматы спикер заявила, что государство должно поддерживать туристическую отрасль и развивать инфраструктуру, чтобы привлечь как можно больше гостей из разных стран.

«Я бы хотела рассказать о въездном туризме. Чтобы вы понимали, приведу пример. Один турист, который проживает в Казахстане, тратит в среднем в день от 100 до 200 долларов. Это вместе с проживанием и в небольшой группе из 10 человек. То есть, это средний турист, который проживает в четырехзвездочном отеле. Обычно средняя продолжительность начинается от 3-4 ночей. Представьте теперь, один турист привез свои деньги в Казахстан, потратил их здесь, еще и создал рабочие места», - сказала она.

Она добавила, что по официальной статистике всемирной туристской организации (ЮНВТО), один турист создает 11 рабочих мест.

«Не зря многие государства вкладываются в развитие въездного и внутреннего туризма. Это очень важно для каждой страны. Поэтому большие страны тратят миллионы долларов на продвижение. В этом плане Казахстан, к сожалению, не так много тратит. Да, какие-то мероприятия проводятся со стороны акиматов, но даже этого мало. Поэтому надо следует проводить еще много работы, чтобы о нас узнавали и заинтересовались», - отметила она.

Асем Козбагарова считает, что для продвижения имиджа необходимо приглашать больше зарубежных блогеров.

«Я помню, что в начале мая к нам приезжали несколько блогеров из Саудовской Аравии. После их приезда мы заметили большой поток туристов из этой страны. Это благодаря блогерам. Я сама в тот момент была в Персидском заливе, встречалась с партнерами, и они мне показывали страницы своих блогеров в соцсетях, которые побывали у нас», - вспоминает она.

Директор ТОО «Туристский информационный центр Алматы» Едиге Маргулан дополнил, что в стране также нужно развивать событийный туризм. Это вид туризма, при котором поездки приурочены к каким-либо мероприятиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т.д.

«У нас событийный туризм сейчас набирает обороты. К примеру, в сентябре будет концерт Димаша Кудайбрегена. По данным компании по продаже билетов, на это событие уже купили билеты большое количество иностранных гостей. То есть, в этом направлении тоже надо двигаться», - заявил он.

Асем Козбагарова заметила, что после отмены карантинных ограничительных мер, увеличился поток туристов в Казахстан.

«Если вы заметили, в Алматы сейчас очень много туристов из ОАЭ, Индии, стран Персидского залива. Казахстан посещают в основном туристы с достатком средний и выше среднего. Мы это сами тоже мониторим и видим. Их в основном привлекают наша природа, климат. Но, несмотря на то, что поток пошел, это очень маленький процент туристов, которые могли бы приезжать к нам. В основном туристы больше посещают Азербайджан, Армению, Грузию, Турцию. Хотя мы на самом деле не хуже этих стран, где-то мы даже лучше. Можем предложить гостям более хороший продукт, чем наши конкуренты», - отметила Асем Козбагарова.

По ее словам, иностранные туристы чаще всего приезжают в Алматы, Нур-Султан, Боровое, на юг Казахстана, Актау.

«В остальные места они просто не ездят. У нас даже в Алматы не так много иностранных туристов приезжает на самом деле, сколько хотелось бы. Для сравнения возьмем 2019 год, до пандемии. В Азербайджан приезжало около 200 тыс. туристов из арабских стран, Персидского залива. При этом границу Казахстана пересекали пересекали не более 25 тыс. туристов из арабских стран. То есть, разница колоссальная», - заявила она.

Едиге Маргулан добавил, что сейчас количество туристов в Алматы приблизилось к «доковидным временам».

«До пандемии у нас было больше рейсов, сейчас в Алматы 33 международных рейса по прямому направлению. На тот момент Алматы посетило 1,2 млн туристов, из них 900 внутренних и 300 иностранных. Сейчас мы к этому потихоньку приходим. Надеюсь, до конца года у нас будет приблизительно такая же статистика. Учитывая тот факт, что только в июне отменили ПЦР-тест, наладили дополнительные прямые авиарейсы, думаю, что достигнем эту цифру», - поделился мнением Едиге Маргулан.

По данным управления туризма Алматы, по итогам первого квартала этого года местами размещения обслужено 322,6 тыс. посетителей, что на 35% больше чем за аналогичный период 2021 года (239,1 тыс. человек). Количество иностранных туристов составило 55,1 тыс., что на 147% больше, чем за первый квартал 2021 года. А количество внутренних туристов – 267,5 тыс. человек. Средняя заполняемость гостиниц Алматы, согласно последним данным, составляет 76,6%.



