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    Иностранные компании заинтересовались строительством канализационных очистных сооружений в Казахстане

    5 Июня 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы взаимодействия в рамках реализации строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений обсудили руководство АО «КазЦентр ЖКХ» и управляющий директор международной компании ТНК «HYDROPHIL». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

    В ходе встречи председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Адилхан Умербаев подчеркнул актуальность реализации проектов по строительству и реконструкций канализационно-очистных сооружений в городах Казахстана. В свою очередь, управляющий директор «HYDROPHIL» Геральд Эдер презентовал опыт участия в проектах по миру, а также в городах Казахстана. Он выразил готовность участия в разработке тарифной политики и вторичного использования очищенных сточных вод.

    Стороны нацелены на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

    Стоить отметить, что крупные компании из Франции, ОАЭ и Испании также проявили живой интерес к проектированию, строительству и эксплуатации КОС в Казахстане на срок не менее 20 лет. Их включение в процесс реализации КОС представляет значительное преимущество для интересов государства, обеспечивая качественные и эффективные решения в области водоотведения.

    Сотрудничество с ведущими международными компаниями позволит привлечь высококвалифицированных специалистов и передовые технологии, способствующие модернизации и развитию канализационных систем.

    Программа КОС представляет собой важный этап в улучшении инфраструктуры водоотведения, обеспечивая стабильное и надежное обслуживание населения и промышленных предприятий. Реализация этих проектов открывает новые возможности для развития экономики страны и улучшения качества жизни граждан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЖКХ Строительство
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