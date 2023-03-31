Иностранные инвесторы заинтересованы в производстве стройматериалов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реализацию новых промышленных проектов обсудили в Таразе на встрече с зарубежными инвесторами. Инвестор намерен построить в Таразе завод по производству строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта по строительству в регионе завода строительных материалов.

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области, Нуржан Нуржигитов встретился с руководством компании ТОО «Кнауф Гипс Тараз». Имеющая большой опыт в сфере производства строительных материалов компания запустила в Алматинской области аналогичный завод, являющийся одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире.

Во встрече приняли участие директор группы компаний по странам Восточной Европы и СНГ Лис Янис, директор департамента технологии и производства группы компаний по СНГ Фогт Вольфганг.

Инвесторы подняли вопросы обеспечения инфраструктурой по проекту по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.

«Эти вопросы ранее обсуждались на заседании областного инвестиционного штаба и будут решены в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы, - отметил Нуржан Нуржигитов. - К предприятию будут подведены линия электропередачи и газопровод».

На сегодня руководители проекта готовят проектно-сметную документацию. В дальнейшем компания планирует расширить масштабы производства. Аким области отметил, что местные власти всегда готовы оказать поддержку инвесторам.

В регионе активно развивается производство строительных материалов. В 2017 году в Таразе был запущен завод по производству гипсостроительных смесей ТОО «Alina Taraz Pro», производящий 140 тысяч тонн гипсостроительных смесей в год, проектная стоимость 3,9 млрд тенге. В 2020 году французская компания «Сен-Гобен», специализирующаяся на производстве строительных материалов, приобрела акционерное общество «Жамбылгипс», которое являлось крупным производителем гипсовых сухих строительных смесей и гипсовых строительных плит в Жамбылской области.



