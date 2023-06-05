Иностранец совершил 27 нарушений ПДД в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азербайджанца с зарегистрированным в РФ авто задержали в Астане за 27 нарушений ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

С апреля прошлого года в Астане внедрено программное обеспечение «Коргау», целью которого является выявление водителей-нарушителей, а также лиц, имеющих задолженности по административным штрафам.

С начала запуска «Коргау» всего уведомлено 30 669 водителей, имеющих задолженности по административным правонарушениям на сумму более 2 млрд 104 млн тенге, пресечено около 5 тысяч административных правонарушений, в том числе по ч.4 статьи 590 КоАП РК за управление с подложным государственным регистрационным номерным знаком – 106, по ч.1,2 статьи 612 КоАП РК, не имеющие права на управление транспортным средством – 1 594, по ч.3,4 статьи 612 КоАП РК лишенные права на управления транспортным средством – 322 и по ч.2 статьи 230 без страхового полиса – 3 054. Изъято 923 государственных регистрационных номерных знака. Водворено на коммунальную штрафную стоянку свыше 1200 автомобилей.

Так, сотрудниками полиции остановлена автомашина Datsun on-DO, зарегистрированная в РФ, под управлением 42-летнего гражданина Азербайджана, который в течение месяца совершил 27 административных правонарушений на сумму 286 350 тенге. Транспортное средство водворено на коммунальную стоянку, водитель уведомлен о наличии