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    Иностранец более 20 лет проживал без документов в Казахстане

    23 Февраля 2023, 03:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина за это время создал семью с гражданкой Казахстана и у них родилось пятеро детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Гражданин Республики Узбекистан, 1951 года рождения, прибыл на территорию Казахстана в 2000-х годах. По словам 72-летнего иностранца в те годы он пытался оформить документы, но не закончил процесс.

    На сегодняшний день сообщается, что сотрудники отдела миграционной полиции УП города Атырау в Посольство Республики Узбекистан в городе Актау направили перечень соответствующих документов для возвращения на родину с установлением личности иностранца.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество мигранты
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