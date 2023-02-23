Иностранец более 20 лет проживал без документов в Казахстане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина за это время создал семью с гражданкой Казахстана и у них родилось пятеро детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Гражданин Республики Узбекистан, 1951 года рождения, прибыл на территорию Казахстана в 2000-х годах. По словам 72-летнего иностранца в те годы он пытался оформить документы, но не закончил процесс.

На сегодняшний день сообщается, что сотрудники отдела миграционной полиции УП города Атырау в Посольство Республики Узбекистан в городе Актау направили перечень соответствующих документов для возвращения на родину с установлением личности иностранца.