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    Иностранцы сбывали наркотики в Казахстан через Каспийское море

    10 Марта 2023, 12:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    «В феврале Специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области признал участников наркогруппы виновными в соответствии с частью 4 статьей 286 УК РК и приговорил к длительным срокам лишения свободы. Осужденные задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами.

    «Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступники использовали спутниковые средства связи и GPS. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела», - резюмировали в комитете.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявлено 420 наркопреступлений, 7 нарколабораторий ликвидировали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Мангистауская область Регионы КНБ Борьба с наркотиками Каспийское море
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