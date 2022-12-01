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    Иностранцев эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Акмолинской области

    1 Декабря 2022, 02:06

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские, спасатели и дорожники Акмолинской области помогли эвакуировать 33 гражданина республики Таджикистан, оказавшихся на трассе в непогоду в сломанном автобусе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 30 ноября около 04:00 на 27 км автодороги «Астана-Щучинск» в направлении Астаны обнаружили автобус марки «Neoplan». Транспорт нашли сотрудники экипажа «Бакай 8 П1» роты патрульной полиции старший лейтенант Данияр Таев и Куаныш Муканов. В салоне находились граждане Республики Таджикистан, которые возвращались из Российской Федерации на родину.

    «По пути автобус сломался: из-за понижения температуры у транспортного средства замерзло дизельное топливо. Сотрудники полиции совместно со специалистами НК «КазАвтоЖол» пытались отогреть машину. Автобус удалось завести, но была неисправна печь. Людей решили эвакуировать», - поделились в ведомстве.

    Всю информацию о произошедшем передали спасателям ДЧС. 33 иностранцев эвакуировали и доставили в одну из гостиниц села Жибек Жолы Аршалынского района.

    Ранее дорожники Акмолинской области спасли на трассах 10 человек, которые застряли на автодорогах из-за поломки авто и замерзания топлива в баке.

    Фото: кадр из видео

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Видео Регионы Общество Спасение Кокшетау
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