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    Иностранца без ПЦР-теста не впустили в Казахстан в Павлодарской области

    15 Ноября 2021, 18:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области на границе в карантинный стационар помещены 2 казахстанца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие сутки через границу прошло 440 человек, из них 256 пеших и 184 водителя фуры. В карантинный стационар помещено 2 казахстанца, подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    За сутки в Казахстан на государственной границе в Павлодарской области запретили въезд в страну гражданину Российской Федерации, не предоставившему справку с отрицательным результатом обследования методом ПЦР, добавили в ДСЭК.

    «Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.

    Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу. Кроме того, проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранным гражданам. Всего с момента введения ограничений, т.е. с 19 сентября 2020 года, не допущен въезд в страну 2 949-ти нерезидентам страны, которые не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР обследования.

    Всего в Павлодарскую область прибыли 235 543 человека, из них 117 151 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 120 652 пассажира. Проведено 44 427 ПЦР-обследований, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 5 098 граждан РК.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Пограничники Коронавирус в РК
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