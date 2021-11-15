Иностранца без ПЦР-теста не впустили в Казахстан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области на границе в карантинный стационар помещены 2 казахстанца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошло 440 человек, из них 256 пеших и 184 водителя фуры. В карантинный стационар помещено 2 казахстанца, подтверждённых случаев КВИ на автопереходах не выявлено», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

За сутки в Казахстан на государственной границе в Павлодарской области запретили въезд в страну гражданину Российской Федерации, не предоставившему справку с отрицательным результатом обследования методом ПЦР, добавили в ДСЭК.

«Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.

Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу. Кроме того, проводятся консультации и разъяснения по правилам пересечения границы по телефону жителям не только Павлодарской области, но и иностранным гражданам. Всего с момента введения ограничений, т.е. с 19 сентября 2020 года, не допущен въезд в страну 2 949-ти нерезидентам страны, которые не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР обследования.

Всего в Павлодарскую область прибыли 235 543 человека, из них 117 151 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 120 652 пассажира. Проведено 44 427 ПЦР-обследований, выявлено 268 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 5 098 граждан РК.