Инновационную долину построят в Армении

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС-КАЗИНФОРМ - В Армении построят инновационную долину Smart Valley Armenia с клубным жилым кварталом Villagio и отельным комплексом международного уровня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

По словам основателя проекта Мецо Игитяна, SMART VALLEY ARMENIA создается как инновационная долина мирового уровня, объединяющая инвесторов, проекты и экспертов в единой экосистеме профессионального сообщества для создания и развития передовых технологий, а также комфортных условий для работы и проживания по самым высоким мировым стандартам.

«На протяжении многих лет команда экспертов и специалистов из различных стран изучали лучшие мировые практики для создания в Армении аналога калифорнийской Кремниевой долины. Изучая мировой опыт и собрав все смелые мысли, мы придумали идеи создания креативных пространств, разработали стандарты урбанизации и выбрали место с привлекательными видами между Ереваном и Первопрестольным Эчмиадзином.

Важно, чтобы городское пространство было обустроено максимально эргономично и гармонично. Поэтому был выбран принцип застройки, по которому возводятся малоэтажные сооружения с разумной плотностью размещения. Все необходимые здания (жилье, инфраструктура, офисные и образовательные пространства, медицинские центры, объекты отдыха и развлечений) должны находится в шаговой доступности. По сути, это другой уровень и другое качество жизни, еще точнее, это другой образ жизни», - отметил Мецо Игитян.

Квартал будет состоять из гостиничного комплекса категории 4-5* международной отельной сети на 150 номеров, 105 апартаментов, 33 таунхаусов и 14 вилл, а также, детского развивающего центра, супермаркета, пекарни, кафе, ресторанов, коворкинга, аптеки, фитнес-клуба, спа-центра, открытых бассейнов, теннисных кортов, спортивных площадок и летнего амфитеатра.

Строительство клубного квартала VILLAGIO планируется завершить в 2025 году, а общий срок реализации проекта инновационной долины Smart Valley Armenia, включающего офисные комплексы, кластеры, лаборатории, Дом искусств, Национальный институт науки и технологий, в период до 2028 года.