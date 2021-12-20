«Inno.Fest» Qyzylorda: От идеи до прототипа за 24 часа

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Около 1 500 казахстанских новаторов из 200 команд презентовали свои проекты на фестивале инновационных идей «Inno.Fest» Qyzylorda. В течение суток они разрабатывали проекты в четырех направлениях — «Информационные технологии», «Контент и Медиа», «Кино и видео», «Smart Qyzylorda». Авторы лучших идей получили гранты на дальнейшию реализацию и продвижение своих проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что фестиваль проходил в Кызылорде, участие в нем также приняли талантливые казахстанцы из Нур-Султана, Шымкента, Байконура и Туркестанской области. Проект, являясь частью государственной программы «Цифровой Казахстан», призван развивать и поддерживать интерес молодёжи к IT-сфере и инновациям.

«Узнав о фестивале в Instagram, я решил принять участие. Этот фестиваль дает нам, участникам, большие возможности. Уже три года занимаюсь ІТ. За эт о время участвовал во многих конкурсах, где получил большой опыт. Город Кызылорда — особенный город. Наш проект, который мы представили на фестивале, посвящен экологическим проблемам» , — поделился участник из Шымкента Нурман Ердаулет .

Формат фестиваля «Inno.Fest» Qyzylorda предусматривал разработку проекта от идеи до прототипа за 24 часа. А вдохновляли участников своими мотивирующими выступлениями известные спикеры, среди которых основатель «Thousand IT» Айболат Кулатай , призер «TechWoman 2019» Айна Досмаханбетқызы , директор школы программирования «Grand Master» Алмат Куанышбаев , блогеры Сабира Жарасқызы и Жансерік Қадырбаев и многие дугие.

«С 2016 года в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте проводятся фестивали в формате HackDay, которые становятся популярными среди IT-специалистов и молодежи, интересующейся современными технологиями. HackDay в Казахстане отличается от аналогов, проводимых за рубежом. Например, казахстанский HackDay включает в себя секции, которых больше нет нигде — «Кино и видео» и «Контент и медиа». Это более творческие секции, которые позволяют принять участие в фестивале практически всем желающим. Именно поэтому через HackDay ежегодно проходит около 2 000 людей, и с каждым годом эта цифра растет» , — отметил организатор проекта, директор КГУ «Центр информационных технологий» Управления цифровых технологий Кызылординской области, член Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева Сабит Ибадулла .

Призовой фонд в этом году составил 2 400 000 тенге. По итогам фестиваля три команды из каждой секции были признаны достойными победы. Каждой команде-победителю были вручены сертификаты: 1 место — 300 000 тенге, 2 место — 200 000 тенге, 3 место — 100 000 тенге.

Кроме того, были вручены ценные подарки и призы от Фонда Нурсултана Назарбаева, КГУ «Центр информационных технологий», гранты от ректоров Кызылординского университета имени Коркыт Ата и университета «Болашак».

Добавим, что Международный технопарк Astana Hub и IT-парк города Кызылорды окажут дальнейшее продвижение проектов, получивших призовые места.





Список победителей «Inno.Fest» Qyzylorda 2021

Контент и медиа:

1 место — Команда «Digital Oner» (Цифровые курсы по обучению творческим навыкам).

2 место — Команда «Ағайындылар» (Анимационный, видеоконтент для детей с аутизмом и ДЦП).

3 место — Команда «Өткенсіз болашақ жоқ» (Современный метод изучения национальных, исторических, крылатых фраз).

Smart Qyzylorda:

1 место — Команда «AII System» (Система по безопасности школьников, студентов, контроль посещения, распознавание лиц).

2 место — Команда «IT Аймақ» (Автоматизированный террариум с сенсорами для определения влажности и температуры).

3 место — Команда «AR 262» (Робот по автоматической выдаче антисептика и масок).

Кино и видео:

1 место — Команда «БАТ» (Видео-призыв «Сохрани землю». Видео про экологию, про ядерные испытания в Семее, про гниющий мусор и про коронавирус).

2 место — Команда «Turan Production» (Видео о негативных последствиях увлечения ставками на спорт).

3 место — Команда «Oner» (Видео про насилие и суицид).

IT секция:

1 место — Команда «Hexagon» (Проект «Образовательная лига». Пользователи приложения будут играть и соревноваться друг с другом. Так как все вопросы из школьной программы, это идеально подходит для подготовки к ЕНТ. Цель проекта — создать Лигу знании для каждой области и обучение студентов через геймификацию).

2 место — Команда «144 мектеп» (Проект: «Kode Geass». Обнаружение транспортных средств и контроль скорости автомобиля.)

3 место — Команда «F4-1» (Проект: «Распознавание объектов для людей с нарушениями зрения». С помощью искусственного интеллекта распознать объект и произнести его название).

Обладатели грантов Кызылординского университета им. Коркыт Ата:

· Жармағамбетова Сымбат (команда «Кемеңгер», секция «Контент и медиа»);

· Жұбаныш Мұрат (команда «IT жастары», секция «IT»);

· Болатұлы Барысхан (команда «Эксклюзив», секция «Smart Qyzylorda»);

· Әділбек Дамир (команда «Target», секция «Smart Qyzylorda»).

Обладатели грантов университета «Болашак» — четыре участника группы «Respond» в секции «Smart Qyzylorda».



