Инициативы Президента ориентированы на совершенствование механизмов обратной связи между государством и обществом – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Значительная часть предложенных и реализованных инициатив Президента ориентирована на совершенствование механизмов обратной связи между государством и обществом. Такое мнение на экспертном обсуждении «Новый Президентский пакет политических реформ» в столице выразил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы обратить внимание на то, что в политологии называется механизмом обратной связи между государством и обществом. Значительная часть предложенных и реализованных новаций, инициатив Президента ориентирована на совершенствование механизмов обратной связи между государством и обществом. То есть это основа, стержень этих преобразований. Их и по количеству довольно много. Если перечислять, это изменение порядка организаций мирных собраний, создание института парламентской оппозиции, концепция развития местного самоуправления. Есть очень большой пласт вопросов по выборам сельских акимов и, конечно же, возможность следующего этапа – выборность акимов следующего уровня», - выступил эксперт.

Санат Кушкумбаев также высказал свое мнение касательно создания единого легитимного института онлайн-петиций. По его словам, это очень важная инициатива.

«Действительно, цифровизация намного упрощает подачу онлайн-петиций. Также разработка Закона «Об общественном контроле», это один из важных институтов, связанных с механизмом обратной связи. Конечно же, важная инициатива – снижение порога для прохождения политических партий в Мажилис. Это действительно важно. Всего лишь 5 партий участвовали на выборах, в стране зарегистрированы 6 партий. 7% - это довольно высокий барьер, учитывая опыт предыдущих выборов», - считает эксперт.

По его мнению, введение графы «против всех» - тоже важная новация.

«Это масштабный социологический опрос. У нас 15 лет назад существовала эта графа, сейчас мы ее восстанавливаем. Она позволяет получить прямой отклик и оценку всем политическим силам, представленным на политической арене. Конечно же, принятие Закона «Об омбудсмене» - часть совершенствования механизма обратной связи между государством и обществом», - пояснил Санат Кушкумбаев.

Он также отметил, что озвученные реформы идут последовательно, поэтапно.

«Многие хотели бы все сразу и быстрее. Когда речь шла о выборности акимов, эксперты дебатировали. Конечно же, нужно получить ясное видение. Усовершенствование механизма обратной связи между государством и обществом, - с одной стороны демократизация. С другой стороны, необходимы стабильность и последовательность. Думаю, что поэтапность реформ – важный шаг. Думаю, эти шаги - важная часть политических преобразований», - заключил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит экспертное обсуждение по новому пакету политических реформ, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым перед новым составом Мажилиса Парламента РК.

В обсуждении принимают участие представители политических партий, неправительственных организаций, правозащитники, известные казахстанские политологи и юристы. Участники обсуждают значение политических реформ Президента и их влияние на развитие процесса политической модернизации в стране.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 января 2021 года выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва, где озвучил третий пакет политических реформ.