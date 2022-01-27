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    Инициативу Индии по созданию торгово-экономической платформы поддержал Касым-Жомарт Токаев

    27 Января 2022, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Об этом завил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши совместные усилия должны быть нацелены на реализацию огромных возможностей по увеличению взаимной торговли. К сожалению, вынужден констатировать, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и одного процента. Поэтому, весьма актуальными являются инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты», - сказал во время саммита «Центральная Азия - Индия» Глава государства.

    «Казахстан, в свою очередь, обладает необходимыми средствами для их совместной практической реализации», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    «В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 млн долларов, которые мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан.

    «В этой связи предлагаю разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны», - заявил Президент Казахстана.

    Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Индия Сотрудничество Политика
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