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    Инфраструктура 480 сел модернизирована в Казахстане

    25 Апреля 2022, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, докладывая о реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 1 января 2022 года в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7 769,8 тыс. сельских жителей», - сказал Алибек Куантыров.

    По данным ведомства, 4 429 сел имеют доступ к централизованному водоснабжению, 5 535 сел имеют асфальтированные дороги до райцентра, 3 738 сел – объекты культуры, 4 553 села – объекты образования, 5 195 сел – объекты здравоохранения, 4 023 села – объекты спорта.

    «За 2019-2021 годы было выделено 206 млрд тенге и реализовано более 2,6 тыс. проектов. Это позволило модернизировать 250 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 676 объектов социальной инфраструктуры и более 1,7 тыс. проектов транспортной инфраструктуры», - сообщил Алибек Куантыров.

    В целом, по его словам, в 2021 году на реализацию «Ауыл – Ел бесігі» было выделено из республиканского и местного бюджетов 126,3 млрд тенге. На данные средства было реализовано более 1 тыс. проектов, модернизирована инфраструктура 480 сел.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Экономика Модернизация 3.0 Регионы Казахстана
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