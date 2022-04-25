Инфраструктура 480 сел модернизирована в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, докладывая о реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 января 2022 года в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7 769,8 тыс. сельских жителей», - сказал Алибек Куантыров.

По данным ведомства, 4 429 сел имеют доступ к централизованному водоснабжению, 5 535 сел имеют асфальтированные дороги до райцентра, 3 738 сел – объекты культуры, 4 553 села – объекты образования, 5 195 сел – объекты здравоохранения, 4 023 села – объекты спорта.

«За 2019-2021 годы было выделено 206 млрд тенге и реализовано более 2,6 тыс. проектов. Это позволило модернизировать 250 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 676 объектов социальной инфраструктуры и более 1,7 тыс. проектов транспортной инфраструктуры», - сообщил Алибек Куантыров.

В целом, по его словам, в 2021 году на реализацию «Ауыл – Ел бесігі» было выделено из республиканского и местного бюджетов 126,3 млрд тенге. На данные средства было реализовано более 1 тыс. проектов, модернизирована инфраструктура 480 сел.