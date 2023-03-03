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    Информацию об аварии на водохранилище опроверг ДЧС Астаны

    3 Марта 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию об аварии на Астанинском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как таковой аварии на водохранилище не было. Контррегулятор – это защита города от катастрофического наводнения. В настоящее время проходит реконструкция данного сооружения, в акимате решаются вопросы по этому мероприятию, выделению финансовых средств. В этом году, думаю, на реконструкцию контррегулятора будут выделены деньги, и в рамках этих мероприятий будет расширение русла реки Есиль, противопаводковые мероприятия будут проведены, укрепление дамбы, укладка путового камня», - сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков во время пресс-конференции.

    Ранее в СМИ сообщалось об аварии на водоводе Астанинского водохранилища, подающем воду на насосно-фильтровальную станцию. После чего в «Астана су арнасы» предупреждали о понижении давления на сетях водоснабжения.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана ЖКХ ДЧС Вода
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