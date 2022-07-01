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    Информацию о вывозе зерна из Бердянска на казахстанском судне прокомментировали в ҚТЖ

    1 Июля 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «ЖИБЕК ЖОЛЫ», опубликованную в ряде СМИ 30 июня 2022 года, прокомментировали в национальной компании «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ».

    «26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн» на следующих условиях: передано судно «ЖИБЕК ЖОЛЫ», дедвейт по 7000 тонн без права передачи третьим лицам (приобретено в 2016 году у Невского судостроительного-судоремонтного завода). Срок действия - до 30 ноября 2022 года. Имеется санкционная оговорка согласно международной практике: предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор», - пояснили в АО «KTZ Express».

    ООО «Грин-Лайн» и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады. Согласно практике и условиям заключенного договора, арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок, подчеркнули в АО «KTZ Express».

    ООО «Грин-Лайн» заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU», являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.

    «По заверению руководителя «Mangelbert OU», 28 июня 2022 года судно «ЖИБЕК ЖОЛЫ» загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонн), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу (ориентировочное время прибытия судна - 1 июля 2022 года). Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», - сообщили в АО «KTZ Express».

    При этом АО «KTZ Express» проводятся активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии.

    «АО «НК «ҚТЖ» является приверженцем строгого соблюдения санкционных ограничений», - отметили в компании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КТЖ Россия Украина
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