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    Информацию о смене учредителя Уральского аэропорта прокомментировал Алтай Кульгинов

    14 Февраля 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов и бывший аким Уральска (2013-2016 годы) прокомментировал информацию о смене учредителя Уральского международного аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У этого аэропорта есть своя негативная история. В свое время этот аэропорт был приватизирован и собственник не вкладывал в модернизацию ни взлетно-посадочной полосы, ни терминала. Взлетно-посадочная полоса была отремонтирована за счет государства лет 10 назад, затем терминал буквально недавно в прошлом году отремонтирован за счет средств «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», это тоже была инициатива акимата. При поддержке министерства мы провели совместную работу», - сообщил он журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    Алтай Кульгинов считает, что в сложившейся ситуации нужно разобраться.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев поручил уточнить информацию о смене учредителя Уральского международного аэропорта. Он пообещал связаться с акиматом, а Комитету госимущества и приватизации изучить вопрос.

    По его данным, определенная часть аэропорта принадлежит местному исполнительному органу и СПК «Aqjaiyq», то есть не находится в республиканской собственности. В республиканской собственности находится только взлетно-посадочная полоса.

    Ранее СМИ сообщали, что учредителем Уральского международного аэропорта теперь значится ТОО «Орал аэропорт холдинг». Один из владельцев компании АО «Ретранс», зарегистрированное в Екатеринбурге и связанное с российским миллиардером Виктором Вексельбергом.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Другие государственные органы Регионы Аэропорт Алтай Кульгинов Уральск
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