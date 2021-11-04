Информационные системы способствуют коррупции в сфере АПК – Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов назвал факторы коррупции в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из факторов, способствующий махинациям – это изъяны информационных систем. Сегодня таких систем четыре – это ИСЖ, ИСС, Колдау и Плем.кз. Из-за их непрозрачности сотрудниками УСХ продается «инсайдерская» информация отдельным получателям субсидий. Создается недобросовестная конкуренция», - сказал Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе с участием Главы государства.

По его словам, манипуляции с поголовьем происходят и в другой базе – «ИСЖ». Она предназначена для учета скота и используется при получении субсидий.

«Ее администратором является подведомственная организация МСХ - «Национальный аграрный научный центр», сокращенно – НАНОЦ. Его работники, имея расширенный доступ в системе, фальсифицируют данные и участвуют в преступных схемах. В начале недели антикоррупционной службой изобличены менеджеры НАНОЦ по Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областям и центрального аппарата. Все они в течение длительного времени на системной основе получали незаконные вознаграждения за изменение данных по животным в системе «ИСЖ», - отметил спикер.

Более того, как заявил глава Антикора, сотрудники НАНОЦ сами создают такие коррупционные схемы.

«В Актюбинской области на днях изобличен менеджер НАНОЦ, который через свои ИП, оформленные на ближайших родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. Он сам выходил на фермеров, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Еще и сам вносил изменения в системе. Цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске обнаружены документы, указывающие на получение им более 300 млн тенге. Так же зарегистрировано дело по факту злоупотребления должностными лицами МСХ, которые еще в 2019 году закупили оборудование на 886 млн тенге для интеграции информационных систем в сфере сельского хозяйства. Однако должная интеграция до сегодняшнего дня не сделана», - сообщил М. Ахметжанов.

Это только часть выявленных коррупционных схем, по которым Агентством в настоящее время расследуются уголовные дела.

«Агентство по противодействию коррупции, в свою очередь, обеспечит объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств. По итогам в адрес Правительства будет внесено соответствующее представление с постановкой вопроса об ответственности всех виновных лиц. В целом по результатам комплексного анализа выработано около 170 рекомендаций с конкретными мерами по устранению системных проблем в сфере субсидирования АПК», - заключил глава Антикора.

Ранее председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о преступлениях, совершаемых в сфере сельского хозяйства.