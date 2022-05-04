Информационную систему в сфере геологии и недропользования создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что нужен полный и прозрачный доступ к информации и получению лицензий на недропользование в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Правительства Алихан Смаилов отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых – первое место в мире по разведанным запасам хрома. Второе место по урану и вольфраму, третье – по цинку. Четвертое – по свинцу. Весь добывающий сектор экономики обеспечивает около 30 % ВВП.

«Необходимо постоянно проводить работу по поиску и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Именно поэтому геология играет очень важную роль в данном вопросе. Для развития геологии введено облегченное лицензирование для поиска твердых полезных ископаемых. Созданы условия для небольших геологоразведочных компаний», - сказал А. Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что для развития геологической науки и обеспечения сырьем обрабатывающей отрасли по поручению Главы государства создана Национальная геологическая служба.

«По имеющимся планам к 2026 году изученность территории Казахстана увеличится на 680 тыс. кв. км и будет доведена до 2,2 млн кв. км», - заявил глава Правительства.

По его словам, в стране имеются научная и институциональная базы, создаются все условия для развития геологической отрасли. В этой связи, глава Правительства поручил создать информационную систему в сфере геологии и недропользования, которая упростила бы доступ инвесторов к геологической информации.

«Поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики, индустрии до конца текущего года принять необходимые меры по разработке и внедрению платформы «KAZNEDRA». Нужен полный и прозрачный доступ к информации и получению лицензий на недропользование в электронном формате», - обратился А. Смаилов.

Также по его словам, требуется своевременная актуализация Программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Глава Кабмина поручил Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики и Миэкологии в месячный срок включить в Программу всю территорию республики, доступную для недропользования.

«Значительное время занимают процедуры продления действующих контрактов на недропользование. Эти процедуры необходимо упростить. Поэтому поручаю, Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики, экологии, финансов, национальной экономики в двухнедельный срок выработать конкретные меры по снижению административных барьеров. Данную государственную услугу необходимо оцифровать. Для обеспечения полного функционирования Национальной геологической службы поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в месячный срок принять соответствующие оперативные меры», - подчеркнул он.

Вместе с тем он сказал, что экологи, депутаты и общественные организации регулярно поднимают вопрос загрязнения крупного и уникального месторождения подземных вод «Кокжиде» в Актюбинской области.

«Поручаю Министерству энергетики проработать вопросы ограничения недропользования в пределах границ данного месторождения воды. Министерству экологии необходимо усилить мониторинг наличия и состояния всех подземных вод в республике», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Как ранее сообщалось, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в целях предотвращения загрязнения подземных вод попросил принять меры по поэтапной остановке деятельности недропользователей в пределах границ месторождения Кокжиде Актюбинской области.



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