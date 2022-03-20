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    Информационную систему по диагностике болезней животных запускает Минсельхоз РК

    20 Марта 2022, 00:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством сельского хозяйства проведена работа по разработке и подготовке к запуску модуля «VetLab» (диагностические исследования животных) в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

    Он предназначен для передачи информации по проведению лабораторных исследований образцов в области диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных. В рамках запуска реализованы процессы автоматического формирования электронных документов (сопроводительное письмо, акт отбора проб и опись) по отобранным от животных пробам биологического и патологического материала в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», прием проб и передача результатов исследований в данный модуль.

    При этом результаты исследований автоматически поступают в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных», что позволяет полностью исключить фактор несвоевременного, неполного внесения данных по диагностическим исследованиям животных. Это позволит видеть в целом картину диагностированных лабораторией заболеваний животных по стране.

    При этом все действия участников процесса подтверждаются посредством ЭЦП и отражаются в цифровых документах.

    Модуль прошел пилотное тестирование в Алматинской, Карагандинской, Северо–Казахстанской и Туркестанской областях. По итогам которого, были учтены предложения от специалистов лабораторий и ветеринарных врачей местных исполнительных органов.

    Разработчиками проведено обучение ветеринарных врачей местных исполнительных органов, специалистов ветеринарных лабораторий и ветеринарных инспекторов всех областей.

    По итогам проведенного обучения 9 марта 2022 года запущен «VetLab», который позволит сделать еще один шаг в создании надежной системы ветеринарии.

    Данный модуль разработан в рамках поручения Главы государства по реформированию системы ветеринарии, в частности цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан Животные
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