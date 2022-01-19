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    Информационную систему EasyProject внедряют в Жамбылской области

    19 Января 2022, 19:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход внедрения информационной системы «EasyProject» обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе главы региона, совещание проходило под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

    Руководитель управления цифровых технологий Руслан Нокрабеков сообщил, что с помощью информационной системы EasyProject ведомство следит за исполнением пунктов Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan.

    Республиканская Дорожная карта включает всего 117 пунктов, из них 47 исполнены, 53 - находятся на стадии исполнения, областная Дорожная карта – 121 пункт, 48 из них исполнены. Отдельно взяты на контроль 23 пункта, по которым существует риск невыполнения.

    Спикер рассказал о том, что на базе КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» создан проектный офис по внедрению проектного подхода в государственном управлении. Сформирован и утвержден состав управляющего комитета и экспертного совета.

    «На сегодня в проектном офисе работают 11 человек, которые проводят совместную работу с Канцелярией Премьер-Министра РК и Национальным проектным офисом», - сказал руководитель ведомства.

    В перспективе рассматривается возможность внедрения других национальных проектов в информационную систему EasyProject.

    Аким области подчеркнул, что необходимо своевременно обновлять информацию в системе. А в случае возникновения проблемных вопросов необходимо заблаговременно уведомить Канцелярию Премьер-Министра РК.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Нур Отан Акимат Цифровой Казахстан Бердибек Сапарбаев
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