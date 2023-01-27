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    Инфляцию в Турции в этом году прогнозируют на уровне 22,3%

    27 Января 2023, 03:00

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Глава Центрального банка ТурцииТурции Шахап Кавджиоглу пообещал снижение инфляции уже на конец 2023 года, а расчет инфляционного показателя на конец 2024 года был оставлен без изменений на уровне 8,8%.передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем продолжать наблюдение за финансовой устойчивостью в стране как за фактором, поддерживающим постоянную стабильность цен. Будем и дальше укреплять стратегию монетизации и решительно ее реализовывать. Темпы роста кредитования будут соответствовать целевому уровню инфляции для укрепления ценового постоянства», - сказал он.

    Годовая инфляция в Турции в декабре 2022 года замедлилась до 64,27% с 84,39% в ноябре. Согласно официальным данным, больше всего в годовом выражении подорожали жилье и коммунальные услуги (79,83%), а также безалкогольные напитки (77,9%) и транспортные услуги (54,5%).

    Накануне в обращении к народу страны президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что инфляция будет быстро снижаться с начала года, и к концу года опустится до уровня ниже 30%.

    «Наша цель - вернуть экономику государства к однозначным показателям инфляции в 2024 году», - сказал глава Турции.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Экономика Турция
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