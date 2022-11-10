Инфляция продолжит расти – глава Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Повышенная волатильность и неопределенность существенно влияют на рассматриваемый Прогноз социально-экономического развития на 2023-2027 годы. Об этом на пленарном заседании Сената заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта ситуация влияет, по его словам, в том числе и на показатели денежно-кредитной политики и платежного баланса.

«На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырье, усиленной ростом инфляционных ожиданий при фискальном стимулировании экономики, растет инфляция и в Казахстане. Инфляция достигла 18,8% по итогам октября текущего года», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что, по прогнозам, инфляция продолжит расти с учетом продолжающегося переноса внешней инфляции во внутренние цены, в том числе из-за миграционного шока, подстегнувшего резкий рост инфляционных ожиданий.

«В 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается замедление инфляционных процессов на фоне прогнозируемого снижения внешнего инфляционного давления. В условиях высоких цен на сырье в 2022 году ожидается переход текущего счета платежного баланса в профицитную зону и сохранение в ней в 2023 году за счет роста экспорта товаров из-за высоких мировых цен на нефть, металлы, уран и зерновые. Импорт товаров останется на высоких уровнях на фоне высокого спроса и фискальных расходов», - добавил Галымжан Пирматов.