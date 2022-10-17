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    Инфляция достигла 18 процентов в Чехии

    17 Октября 2022, 07:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. По данным статистического управления Чехии, в сентябре текущего года инфляция в стране достигла рекордного уровня в 18 процентов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Потребительские цены в сентябре выросли на 0,8% по сравнению с августом текущего годам. Так, цены на природный газ стали выше на 15,2%, электроэнергию на 3,6%, твердое топливо на 6,9%, а тепло и горячую воду на 0,8%.

    В ресторанах и гостиницах цены на услуги общественного питания увеличились на 2,0%. Цены на бытовую технику выросли на 2,3%, на товары и услуги для капитального ремонта дома – на 3,5%.

    Инфляция затронула и сектор чешского образования: цены на обучение выросли на 6,4% (в детских садах - на 5,7%, в частных средних школах - 6,7%, курсы изучения иностранного языка - 9,2%).

    Цены на твердое топливо выросли на 55,8% в годовом исчислении. Домохозяйства Чехии теперь платят значительно больше за квартплату, воду, канализацию и отопление. Рост цен на продукты питания также весьма высокий.

    По сравнению с сентябрем 2021 года мясо подорожало на 23,6%, а молоко, сыр и яйца в среднем подорожали на 25,8%, что свидетельствует об ускорении роста цен по сравнению с августом 2022 года.

    Цена на муку увеличилась на 61 процент, а на полужирное молоко длительного хранения и сливочное масло - более чем наполовину.

    Фото: news.myseldon.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мировые новости Чехия
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