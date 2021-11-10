Инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины стабилизации продовольственных цен в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стабилизация роста продовольственных цен в регионах является результатом реализации Правительством и акиматами Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на сдерживание немонетарных факторов инфляции», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Между тем, по его словам, несмотря на первые признаки стабилизации цен, инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым.

«На основании этих факторов в октябре т.г. Национальный Банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 9,75%», - напомнил глава Нацбанка.