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    Инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым – Нацбанк РК

    10 Ноября 2021, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины стабилизации продовольственных цен в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стабилизация роста продовольственных цен в регионах является результатом реализации Правительством и акиматами Комплекса мер антиинфляционного реагирования, направленного на сдерживание немонетарных факторов инфляции», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Между тем, по его словам, несмотря на первые признаки стабилизации цен, инфляционный фон пока остается высоким и устойчивым.

    «На основании этих факторов в октябре т.г. Национальный Банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 9,75%», - напомнил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Астана Экономика Цены и тарифы
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