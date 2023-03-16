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    Инфляционное давление будет достаточно сильным - Маулен Ашимбаев

    16 Марта 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство и Национальный банк должны уменьшать проблемы, связанные с инфляционным давлением. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Маулена Ашимбаева, инфляционное давление в этом году вероятно будет сильным. Он отметил, что прогнозы по инфляции не идентичные.

    «Себя надо, конечно, к реалистичным вещам готовить. Во-первых, Роман Васильевич (Скляр - прим. авт.) сегодня сказал о программе «Тариф в обмен на инвестиции». Понятно же, что повышение тарифов соответственно будет влиять на цены», - отметил Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената.

    «Мы видим, что ситуация в мире непростая, что тоже будет оказывать на нас санкционное влияние. Денежные массы будут влиять на инфляцию. Поэтому мы должны исходить из того, что инфляционное давление будет достаточно сильным. Но на то и Правительство, Национальный банк, чтобы «расшивать» эти проблемы, нивелировать их, уменьшать, и собственно говоря, заходить в коридор, который вами изложен в пределах 7-9,5%», - обратился к членам Правительства и Нацбанку спикер палаты.

    Ранее депутаты Сената Парламента РК приняли Закон об уточнении республиканского бюджета на 2023 год.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Экономика Маулен Ашимбаев
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