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    Инфекционный ринотрахеит выявили у скота в Актюбинской области

    28 Января 2023, 13:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области выявили заболевание коров. После проведения результатов лабораторных исследований выяснилось, что животные больны инфекционным ринотрахеитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК.

    Владелец КХ «Саят» в селе Теренсай Айкинского сельского округа, Айтекебийского района Актюбинской области сообщил о заболевании коров. Ветеринарные специалисты, посетив КХ «Саят», выявили у 6 коров из 52 отказ от корма. При клиническом осмотре у скота наблюдалось обильное слюнотечение без признаков каких-либо поражений в ротовой полости или на теле животных.

    «Владелец пояснил, что признаки заболевания у животных начались примерно 23 января. Ветеринары произвели отбор проб крови и истечений из ротовой полости скота и в тот же день в оперативном порядке авиатранспортом доставили в Национальный референтный центр по ветеринарии на исключение ящура, инфекционного ринотрахеита КРС, вирусной диареи, стоматита и отравления. По результатам лабораторных исследований ящур не подтвержден. Диагноз животных – инфекционный ринотрахеит», - заключили в комитете.

    В КХ «Саят» ввели ограничительные меры, проводятся мероприятия по ликвидации очага болезни Республиканским противоэпизоотическим отрядом. В ближайших населенных пунктах ведется подворный обход с клиническим осмотром животных и разъяснениями среди населения.

    Комитет ветеринарного контроля и надзора информировал Всемирную организацию здоровья животных о регистрации инфекционного ринотрахеита. Пробы биоматериала в ближайшее время направят в Международную референтную лабораторию Всемирной организации здоровья животных для переподтверждения и типизации возбудителя.

    Ранее сообщалось, что 3,5 млрд тенге выделят на вакцинацию скота против ящура.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Актюбинская область Сельское хозяйство Регионы Животные Актобе
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