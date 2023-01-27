Индустрия туризма восстанавливается после пандемии – Минкультуры РК

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма сообщил, что индустрия туризма восстанавливается после пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индустрия туризма восстанавливается после пандемии. За последние 9 месяцев количество казахстанских туристов составило 6,5 млн человек. По итогам 2022 года – около 8 млн человек», - сообщил Ержан Еркинбаев.

Спикер добавил, что достижение этих показателей было запланировано на 2025 год.

«Туризм развивается стремительно. Количество туристов в стране увеличилось, соответственно растет и количество спальных мест. С начала года введено в эксплуатацию 11 тысяч спальных мест или 5 тысяч гостиничных номеров. Все регионы показывают рост в развитии туризма, рост в развитии количества туристов. Если говорить об Атырауской области, там зафиксирован трехкратный рост по итогам прошлого года. Это говорит о том, что там развивается или восстанавливается бизнес-туризм», - отметил Ержан Еркинбаев.

Вице-министр уточнил, что каждый четвертый турист посещает национальные парки республики.

«У нас есть 14 нацпарков, все они обладают всеми экосистемами планеты. У нас есть леса, у нас есть ледники, озера, пески. В прошлом году количество посетителей нацпарков составило около 2 млн туристов, это абсолютный рекорд», - резюмировал Ержан Еркинбаев.

