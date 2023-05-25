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    Индонезия заинтересована в запуске производства автошин на территории Казахстана

    25 Мая 2023, 22:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Индонезия имеют многообещающий потенциал для развития многопланового двустороннего сотрудничества. Об этом сказал специальный советник министра-координатора Индонезии по экономическим вопросам Ризал Аффанди в кулуарах II Евразийского экономического форума, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы имеем большие возможности для развития двусторонних торгово-экономических отношений. Два года назад наша министерская делегация побывала в Казахстане и тогда мы договорились продолжить и усиливать эту кооперацию. Я думаю у нас есть большой потенциал ее развития. Даже сегодня, проводя переговоры на полях Евразийского экономического форума, мы понимаем, что реализация договоренностей в практической плоскости формирует условия для усилении взаимодействия между нашими двумя странами», - сказал специальный советник Ризал Аффанди.

    Он отметил, что Казахстан является поставщиком широкого спектра товаров в Индонезию, занимая заметную долю в общем импорте. В свою очередь Индонезия использует их в производстве продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта товаров в страны Африки и Ближнего Востока.

    Кроме того, большой потенциал для совместной работы связывается с перспективами кооперации в сфере совместного промышленного производства. «Сейчас мы изучаем возможность реализации проекта по производству автомобильных шин на территории Казахстана. Считаю, что претворение этой идеи придаст новый импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству», - подчеркнул Р.Аффанди.

    Представитель Индонезии также добавил, что Астана и Джакарта имеют схожие политические взгляды по многим вопросам международных отношений.

    «У нас нет каких-либо противоречий в политической плоскости, Индонезия поддерживает дружеские отношения со многими странами мира, у нас нет врагов. Но при этом у наших двух стран существуют большие возможности в развитии торгово-экономических отношений, главное, что необходимо сделать - это усиливать наше сотрудничество. Нужно преодолевать существующий языковой барьер между странами и формировать новые мосты в информационном пространстве между Индонезией и Казахстаном», - резюмировал специальный советник.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Индонезия Международные отношения
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