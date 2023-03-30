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    Индонезия не сможет принять чемпионат мира по футболу среди юношей U20 в 2023 году

    30 Марта 2023, 02:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индонезия не сможет принять чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФИФА.

    «По итогам встречи президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино и президента футбольной ассоциации Индонезии Эрика Тохира ФИФА приняла решение исключить Индонезию из числа стран, принимающих чемпионат мира среди юношей U20», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Чеммпионат должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня, но разгорелась полемика по поводу участия в нём молодёжной сборной Израиля. Некоторые партии Индонезии отказывали израильтянам в праве на участие, потому что у Израиля нет дипломатических отношений с Индонезией, которая является сторонником Палестины.

    Губернатор Бали Ваян Костер был одним из тех, кто решительно выступал против прибытия Израиля на Бали в преддверии жеребьёвки чемпионата мира. В конце концов президент Индонезии Джоко Видодо решил отправить председателя местной федерации Эрика Тохира на встречу с Инфантино, чтобы найти решение проблемы. Видимо, компромисс не был достигнут.

    «Новая страна-хозяйка чемпионата будет объявлена в ближайшее время, даты проведения турнира остаются без изменений», - добавили в ФИФА.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Индонезия Футбол
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