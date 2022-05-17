Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Индия запретила экспорт пшеницы

    17 Мая 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Индия запретила экспорт пшеницы, что привело к рекордному росту цен на мировых рынках и вызвало критику со стороны «Большой семерки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на economictimes.indiatimes.com.

    Действия властей связаны с мерами по надзору за неконтролируемым экспортом зерна. На фоне стремительной инфляция и роста цен на 20-40 % некоторые фермеры продавали товар торговцам, а не правительству, что вызвало обеспокоенность последних по формированию запаса в размере почти 20 млн тонн.

    Кроме того, в марте наблюдалась высокая температура – 45 градусов по Цельсию, что негативно отразилось на фермерских хозяйствах на севере страны и прогнозе снижения производства как минимум на 5 %.

    Цены на пшеницу выросли до нового рекордного уровня 16 мая 2022 года, достигнув 435 евро за тонну на европейском рынке.

    Кожыбаев Рустем

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде