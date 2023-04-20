Индия обгонит Китай по численности населения в этом году

ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия в ближайшие месяцы обгонит Китай по численности населения и станет самой населенной страной мира, показывают новые данные ООН. Последние 70 с лишним на Китай и Индию приходится более трети населения планеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По прогнозам организации, население Индии вскоре должно достигнуть 1,4286 млрд человек, что на 2,9 млн больше, чем у Китая с его 1,4257 млрд жителями.

Доклад об отношении к меняющимся демографическим тенденциям в мире был опубликован ООН во вторник.

В Китае недавно резко упала рождаемость, а его население в прошлом году стало сокращаться - впервые с 1961 года. Демографы связывают это с политикой одного ребенка, существовавшей в стране 35 лет и остановленной семь лет назад, а также с высокими расходами на содержание детей.

В Индии также год за годом падает среднее число рождений на одну женщину.

Оценочные данные

При этом данные о населении Индии в докладе оценочные, так как последняя перепись населения проводилась в стране еще в 2011 году.

Последние 140 лет население Индии последовательно переписывали каждые 10 лет, но в 2021 году перепись отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь она запланирована на 2024 год.

Сейчас любые оценки нынешнего населения Индии могут быть лишь «предположениями, основанными на фрагментарной информации», считает Патрик Герланд, глава отдела демографических оценок и прогнозов ООН.

«Настоящей официальной информации из Индии у нас нет», - сказал он в интервью Би-би-си.

Кроме того, оценки ООН не включают в себя население двух специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, где в общей сложности проживают более восьми миллионов человек, а также острова Тайвань.

«Не повод для беспокойства»

В ноябре мировое население достигло отметки в 8 млрд человек. Однако эксперты отмечают, что его рост замедлился и сейчас находится на самой низкой отметке с 1950 года.

И в Индии, и в Китае рождаемость падает.

В Китае население сокращается, несмотря на то, что в 2016 году власти страны отменили политику одного ребенка и ввели несколько инициатив, призванных убедить молодые семьи иметь двух или более детей.

В числе других факторов, негативно влияющих на уровень рождаемости в Китае, - общий рост стоимости жизни в стране и тот факт, что все больше женщин выходят на работу.

Как показывают данные, в Индии уровень рождаемости тоже значительно упал за последние десятилетия: со среднего показателя в 5,7 рождений на одну женщину в 1950 году до 2,2 - сейчас.

При этом рост населения остается на уровне 1,2% в год, что примерно на четверть ниже, чем в прошлом десятилетии.

Исследование, заказанное Фондом ООН в области народонаселения, показало, что показатели населения в Индии вызывают у жителей страны тревогу. Большинство индийцев назвали население слишком большим, а уровень рождаемости - слишком высоким.

Почти две трети респондентов сказали, что рост населения ведет к экономическим трудностям в стране, и это является основной связанной с ним проблемой.

Но представители ООН считают, что жителей Индии не должен беспокоить рост населения. «Численность населения не должна вызывать тревогу. Вместо этого эти цифры нужно рассматривать как символ прогресса, развития и роста амбиций, если соблюдается право людей на личный выбор», - сказала Андреа Войнар, представитель ООН в Индии.