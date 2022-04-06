Индексацию лекарственных средств пересмотрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят индексацию лекарственных препаратов. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы поднимали вопросы индексации. Вчера на заседании Правительства был утвержден процент социально-экономического развития. Мы сейчас пересматриваем индексацию предельных цен лекарственных препаратов», - сказала Ажар Гиният на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, министр прокомментировала ситуацию с отсутствием больших складов «СК-Фармации» в ряде регионов.

«По поводу складов «СК-Фармации»: да, на сегодняшний день четыре больших хаба у нас в стране имеется: Алматы, Нур-Султан, Актобе, Шымкент. Это большие хабы, большие склады. В каждом регионе имеются операционные склады, везде иметь большие хабы не нужно, потому что мы с региональных хабов за сутки доставляем в регионы лекарственные препараты. В основном их нужно сразу доставлять в медорганизации, поэтому логистика полностью системно отработана», - заключила глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК закрывает договоры с украинскими поставщиками лекарств.