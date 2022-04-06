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    Индексацию лекарственных средств пересмотрят в Казахстане

    6 Апреля 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят индексацию лекарственных препаратов. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы поднимали вопросы индексации. Вчера на заседании Правительства был утвержден процент социально-экономического развития. Мы сейчас пересматриваем индексацию предельных цен лекарственных препаратов», - сказала Ажар Гиният на пленарном заседании Мажилиса.

    Кроме того, министр прокомментировала ситуацию с отсутствием больших складов «СК-Фармации» в ряде регионов.

    «По поводу складов «СК-Фармации»: да, на сегодняшний день четыре больших хаба у нас в стране имеется: Алматы, Нур-Султан, Актобе, Шымкент. Это большие хабы, большие склады. В каждом регионе имеются операционные склады, везде иметь большие хабы не нужно, потому что мы с региональных хабов за сутки доставляем в регионы лекарственные препараты. В основном их нужно сразу доставлять в медорганизации, поэтому логистика полностью системно отработана», - заключила глава Минздрава.

    Ранее сообщалось, что Минздрав РК закрывает договоры с украинскими поставщиками лекарств.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минздрав РК Здравоохранение Цены и тарифы Ажар Гиният
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