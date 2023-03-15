Индекс промышленного производства в Казахстане составил 101,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-феврале 2023 года производство промышленной продукции составило 7134 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли – на 3 411 млрд тенге (47,8% от общего объема), в обрабатывающей – на 3 132 млрд тенге (43,9%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,5%, обрабатывающей промышленности – на 2,5%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,6%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,2%.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-феврале 2023 года индекс промышленного производства составил 100,5%, что обусловлено ростом добычи природного газа (101,1%), руд, кроме железных (107,6%) и прочих полезных ископаемых (112,9%).

В обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 102,5%.

Рост отмечен в производстве продуктов питания – на 9,6%, напитков – на 22,6%, продуктов нефтепереработки – на 6,5%, резиновых и пластмассовых изделий – на 9,4%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 16,7%, машиностроении – на 31,5%.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях и городе Астане.



