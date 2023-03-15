Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Индекс промышленного производства в Казахстане составил 101,6%

    15 Марта 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе-феврале 2023 года производство промышленной продукции составило 7134 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли – на 3 411 млрд тенге (47,8% от общего объема), в обрабатывающей – на 3 132 млрд тенге (43,9%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Рост производства наблюдается в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,5%, обрабатывающей промышленности – на 2,5%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 4,6%, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 3,2%.

    В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-феврале 2023 года индекс промышленного производства составил 100,5%, что обусловлено ростом добычи природного газа (101,1%), руд, кроме железных (107,6%) и прочих полезных ископаемых (112,9%).

    В обрабатывающей промышленности индекс промышленного производства в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 102,5%.

    Рост отмечен в производстве продуктов питания – на 9,6%, напитков – на 22,6%, продуктов нефтепереработки – на 6,5%, резиновых и пластмассовых изделий – на 9,4%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 16,7%, машиностроении – на 31,5%.

    Увеличение объемов производства зафиксировано в 13 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях и городе Астане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Промышленность Экономика Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и ОАЭ договорились увеличить танкерный флот для транспортировки нефти по Каспию
    В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
    Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
    Вклад Китая в рост мировой экономики превысит 1/3
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров