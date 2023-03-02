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    Индекс деловой активности начал расти в Казахстане

    2 Марта 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил о росте индекса деловой активности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане после восьми последовательных месяцев нахождения в отрицательной зоне ситуация с деловой активностью улучшилась. В январе 2023 года индекс деловой активности перешел в зону роста, составив 50,7», - сказал Акылжан Баймагамбетов в Сенате на презентации проекта Закона Республики Казахстан: «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы».

    По его словам, в феврале индикатор составил 50,0, что говорит об отсутствии изменений.

    «Для всех секторов длительные сроки поставок остаются фактором, сдерживающим деловую активность», - добавил представитель Нацбанка.

    Индекс деловой активности — специальный числовой показатель, применяемый в экономике, который служит для отражения состояния определенной отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры.

    Ранее вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил изменения расходной части республиканского бюджета, прописанные в законопроекте «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы». Расходы республиканского бюджета планируют увеличить на 2,2 трлн тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Сенат Экономика Бюджет
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