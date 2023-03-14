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    Индекс бизнес-климата по Казахстану показал улучшение

    14 Марта 2023, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Текущие условия ведения бизнеса остались благоприятными в Казахстане. Об этом заявил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане в феврале индикатор деловой активности составил 50,0, что говорит об отсутствии как положительных, так и негативных изменений. Улучшение деловой активности отмечено в строительстве, где индекс поднялся с 49,1 до 51,6. В секторе услуг, несмотря на снижение, индекс остался в области роста, составив 50,6», - сообщил в ходе заседания Правительства Галымжан Пирматов.

    «Индекс бизнес-климата несколько улучшился. По оценкам предприятий, текущие условия ведения бизнеса остались в целом благоприятными, несмотря на небольшое снижение, а ожидания относительно будущих условий улучшились. Для всех секторов длительные сроки поставок остаются фактором, сдерживающим деловую активность», - пояснил глава Нацбанка.

    Добавим, что впервые за семь месяцев глобальный композитный индекс деловой активности (global PMI) вышел в положительную зону и вырос до 52,1 в феврале текущего года. Респонденты отметили усиление спроса, который поддерживается открытием экономики Китая, а также снижение рецессионных рисков, ослабление ценового давления на фоне улучшения логистических маршрутов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Бизнес Экономика
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