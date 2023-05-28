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    Имущество Минздрава на 516 млн тенге передадут Назарбаев Университету

    28 Мая 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Незавершенные объекты, находящиеся в собственности Министерства здравоохранения, будут переданы на баланс «Назарбаев Университета», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Передать с баланса Министерства здравоохранения Республики Казахстан в собственность автономной организации образования «Назарбаев Университет» республиканское имущество в виде затрат на незавершенное строительство согласно приложению к настоящему постановлению», - отмечено в постановлении Правительства, размещенном на портале открытых НПА.

    Так, планируется передать:

    - сети электроснабжения 10 Кв стоимостью в 26 434 тенге

    - строительство ТП -10/0 Кв и КЛ 6-10 Кв - 24 267 667,20 тенге

    - электромонтажные работы - 13 217 230 тенге

    - проектно-сметная документация НАО «Национальный научный кардиохирургический центр на 180 коек в городе Астане» - 345 200 000 тенге.

    - проектно-сметная документация АО «Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену в городе Астане» - 134 200 000 тенге

    Итого - 516 911 331,20 тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Назарбаев университет
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