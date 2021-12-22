Импортозамещение в железнодорожной промышленности: индустриальная независимость и транзит

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономика Казахстана неразрывно связана с транзитом грузов, внушительная часть которых проходит по железной дороге. Объем транзита ежегодно оценивается в 16-17 млн тонн, а доходы от него колеблются в диапазоне от $1 млрд до $2 млрд в год, передает МИА «Казинформ».

Через Казахстан проходит до 88% перевозок по маршруту «Китай – Европа – Китай», из которых не менее 3,8 млн тонн грузов идёт по железной дороге. В 2021 году значительно вырос транзит контейнеров, он составил 880 тыс. двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ) за 10 месяцев, что на 25% больше аналогичных показателей 2020 года. Кроме того, железные дороги обеспечивают до 70% внутреннего грузооборота.

Такая нагрузка неизбежно связана с высоким износом и амортизационными расходами, что способствовало появлению собственной железнодорожной промышленности. Её пришлось создавать практически с нуля. Развитие отрасли позволяет снизить затраты, увеличив прибыль от транзита и транспортировки грузов внутри страны.

Предпосылки к импортозамещению, реакция государства и бизнеса

Амортизационные расходы по ремонту и замене путевой инфраструктуры, вагонов, локомотивов стали вызовом для промышленности, спровоцировав высокий спрос. Так, по данным Организации сотрудничества железных дорог, только в 2020-м году капитального ремонта потребовали 416,77 км пути. Кроме того, проводилась модернизация контактной сети участков Караганда – Нур-Султан – Есиль – Тобол.

Ежегодно приобретаются десятки локомотивов (22 в 2021 году), сотни новых грузовых вагонов (209 в 2020 году), капитально ремонтируется до тысячи грузовых вагонов (4,8 тыс. ед. в 2021-м). Такая ситуация стала катализатором появления внутренней железнодорожной промышленности.

Собственную железнодорожную промышленность в Казахстане начали развивать около 10 лет назад. На государственном уровне создание новых предприятий было инициировано в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Также на развитие отрасли повлияли такие документы, как Стратегия Индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы и Указ первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева № 958. Развитие отрасли заинтересовало бизнес, крупных внутренних и внешних инвесторов, что позволило быстро создать крупные производства.

Предприятия Казахстана в решении проблем железнодорожной отрасли

Первым новым предприятием отрасли стало АО «Локомотив құрастыру зауыты», созданное в Нур-Султане при поддержке АО «НК «ҚТЖ» в 2009 году. В дальнейшем в компанию инвестировала General Electric Transportation. В 2012 году было основано ТОО «Электровоз құрастыру зауыты», производитель магистральных электровозов KZ8A. Предприятия лишь частично заполняют нишу магистральных локомотивов на внутреннем рынке, что закономерно, учитывая 75-процентный износ локомотивного парка Казахстана.

В 2016 году создано ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод». Предприятие производит 120-метровые рельсы. Объем производства – 200 тыс. тонн рельсов в год, что практически полностью закрывает потребность внутреннего рынка.

В 2012 году в Экибастузе появился промышленный кластер Railways Systems KZ,

объединивший пять предприятий железнодорожной отрасли. В 2012 году начало работу ТОО «Проммашкомплект» – производитель цельнокатаных колес, который способен выпускать до 300 000 колес в год, что полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

Одновременно было запущено ТОО «ПРОММАШ.KZ». Завод производит стрелочные переводы в объеме, необходимом для железнодорожной инфраструктуры страны. Ещё одним предприятием кластера стал завод ТОО «R.W.S. Wheelset», который создает колесные пары, оси, вал-шестерни, удовлетворяя потребности вагоностроения и ремонта подвижных составов.

С 2014 года начало работу ТОО «R.W.S. Binding», которое поставляет рельсовые скрепления с деталями из полимерных материалов, остро необходимые при ремонте путей и развитии железнодорожной сети. В 2015 году появилось ТОО «R.W.S. Concrete», занимающееся производством шпал и преднапряженного бруса стрелочного перевода. Завод способен производить до 850 комплектов в год, что значительно превышает внутренний спрос.

Состояние и вектор развития

К 2021 году значительных успехов в импортозамещении удалось добиться предприятиям, обеспечивающим инфраструктурные потребности отрасли: рельсы, шпалы, стрелочные переводы, что коррелирует со структурой затрат «Қазақстан темір жолы». По этим позициям удовлетворяется до 100% внутреннего спроса.

Также очевидны успехи в производстве цельнокатаных колёс и колёсных пар. Скромнее обстоят дела с собственным производством локомотивов, что обусловлено износом парка и невысокой производительностью. Между тем, продукция всех предприятий железнодорожной промышленности остро востребована и перспективе обещает стабильный рост сегмента.