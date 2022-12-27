Имеются риски монополизации рынка радиочастот – зампред АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Впервые состоялся конкурс на распределение радиочастотного спектра. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам аукциона хотелось бы отметить, что впервые состоялся конкурс на распределение радиочастотного спектра. Это уже открывает равный доступ к ограниченному государственному ресурсу. Это первый момент. Второе, государство благодаря этому конкурсу начало работу по внедрению инфраструктуры 5G, что тоже очень важное направление. Третье, бюджет пополнился впервые такой огромной суммой в размере 150 млрд тенге», – сказал Рустам Ахметов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также отметил, что имеются определенные риски монополизации рынка.

«Мы лишились, во-первых, возможности появления на этом рынке частного оператора. Это раз. Лишились частных инвестиций, поскольку дальше эти инвестиции по внедрению 5G будут осуществляться госкомпанией. Третий момент, возникают риски того, что внедрение 5G будет осуществляться за счет повышения тарифов. Для того, чтобы этого не произошло, мы будем мониторить ситуацию, действия операторов по тарифообразованию» – сказал зампред Агентства.

Как сообщалось ранее, определены победители аукциона частот 5g.





Фото: ortcom.kz