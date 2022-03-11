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    Именные стипендии вручили столичным студентам

    11 Марта 2022, 17:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе заседания Совета ректоров именные стипендии вручили столичным студентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании Совета ректоров единогласно было принято решение о присвоении звания «Почетный ректор Казахстана» академику НАН РК, бывшему ректору Satbayev University, основателю легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» Досыму Сулееву. В рамках заседания также состоялась презентация фильма и книг из серии «Өнегелі өмір» о жизнедеятельности академика и вручение именных стипендий Досыма Сулеева студентам.

    «В честь 30-летия Независимости страны и 25-летия Евразийского национального университета мы провели масштабный конкурс среди студентов. Конкурс посвятили памяти выдающихся государственных деятелей, ученых-просветителей в области телекоммуникаций, связи и информационных технологий. Принято решение о присуждении стипендии студентам. Было 120 человек номинировано. Проголосовали почти 150 тысяч человек», - отметил декан факультета информационных технологий ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Шахмардан Сеилов.

    По его словам, в дальнейшем стипендии будут присваиваться ежегодно.

    «В нашем факультете есть фонд «ІТ талантов. Мы отобрали 10 студентов. Требования были высокими. Сегодня мы награждаем 4 студентов именными стипендиями», - добавил он.

    Таким образом, именные стипендии получили студенты ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Жансая Мырзагул, Адилет Смаилов, Дильдар Асылбек, Жасулан Муратбек.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы МОН
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