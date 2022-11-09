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    Именем аль-Фараби будет назван один из больших проспектов Астаны

    9 Ноября 2022, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Назвать одну из центральных улиц Астаны именем аль-Фараби предлагает маслихат города. Об этом сообщил на публичных слушаниях секретарь маслихата Ерлан Каналимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Именем аль-Фараби названа улица за городом. Это личность мирового масштаба, не только в нашей стране. Какую-то непонятную улицу в промышленной зоне назвали его именем. Мы сами себя загнали в тупик. Поэтому, когда присваиваются имена великих людей, нужно быть осторожнее, принимать правильные решения», – сказал Е. Каналимов.

    В свою очередь, руководитель столичного управления развития языков и архивного дела Сакен Есиркеп сообщил, что рассматривается вопрос о наименовании одной из центральных улиц города в честь великого ученого. По этому вопросу ведутся консультации на уровне Министерства культуры и спорта, и акима Астаны. Министерство выразило готовность оказать поддержку. Поэтому вопрос будет внесен на рассмотрение ономастической комиссии столицы. Это будет большой проспект – от проспекта Независимости до проспекта Кабанбая.

    В ходе слушаний руководитель управления сообщил, что, согласно решению ономастической комиссии столицы, предлагается присвоить 12 улицам города имена известных исторических деятелей. Участники слушаний поддержали предложения по 11 улицам, а по одной было дано поручение пересмотреть предлагаемое название.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана История Казахстана аль-Фараби
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