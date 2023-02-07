Имена участников льготного автокредитования могут попасть в открытый доступ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде развития промышленности пообещали рассмотреть вопрос публикации имен участников льготного автокредитования в открытых источниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты в кулуарах Правительства обратились к министру индустрии и инфраструктурного развития РК Марату Карабаеву с вопросом о возможности публикации имен участников льготного кредитования в открытом доступе.

«Можете переговорить со всеми участниками программы, чтобы они дали согласие на опубликование своих персональных данных?» - сказал вместо ответа министр, обращаясь к заместителю председателя правления ФРП Ринату Гаппарову.

Ринат Гаппаров пообещал переговорить с участниками.

«В целом программа прозрачная, она исключает любой человеческий фактор. Она оцифрована», - добавил Марат Карабаев, пообещав рассмотреть имеющиеся предложения по улучшению программы.



