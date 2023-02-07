Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Имена участников льготного автокредитования могут попасть в открытый доступ

    7 Февраля 2023, 14:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Фонде развития промышленности пообещали рассмотреть вопрос публикации имен участников льготного автокредитования в открытых источниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты в кулуарах Правительства обратились к министру индустрии и инфраструктурного развития РК Марату Карабаеву с вопросом о возможности публикации имен участников льготного кредитования в открытом доступе.

    «Можете переговорить со всеми участниками программы, чтобы они дали согласие на опубликование своих персональных данных?» - сказал вместо ответа министр, обращаясь к заместителю председателя правления ФРП Ринату Гаппарову.

    Ринат Гаппаров пообещал переговорить с участниками.

    «В целом программа прозрачная, она исключает любой человеческий фактор. Она оцифрована», - добавил Марат Карабаев, пообещав рассмотреть имеющиеся предложения по улучшению программы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИИР РК Автокредитование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров