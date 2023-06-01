Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Илон Маск вновь стал самым богатым человеком на планете

    1 Июня 2023, 19:13

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Cогласно подсчетам Bloomberg Billionaires, который оценил состояние генерального директора Tesla примерно в 192 миллиарда долларов по сравнению с состоянием генерального директора LVMH Бернара Арно в 187 миллиардов долларов.

    Звание самого богатого человека на планете вот уже несколько месяцев переходит от Маска к Арно, двух сантимиллиардеров — термин, используемый для обозначения людей с состоянием более 100 миллиардов долларов.

    Согласно Bloomberg, на этой неделе состояние Арно уменьшилось после падения акций LVMH в среду.

    Бернар Арно обошел Маска в декабре 2022 года, когда его состояние выросло из-за бума продаж предметов роскоши, благодаря которому цена акций LVMH возросла. LVMH, один из крупнейших конгломератов в мире, в который входят такие бренды, как Louis Vuitton, Dior и Celine.

    Маск в последние годы стремительно поднялся в списках самых богатых людей планеты благодаря стоимости акций Tesla, производителя электромобилей. Его самый большой актив — акции компании, из которых ему принадлежит около 13%.

    Помимо Tesla, Маск также является генеральным директором SpaceX, компании по исследованию космоса, и владельцем социальной сети Twitter.

    Акции LVMH выросли в этом году на 19,7%, а акции Tesla выросли на 65,6% с начала года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вперед в будущее. Перспективы развития «зеленой» энергетики в Казахстане
    Казахстанские теннисисты взлетели в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»
    Виртуальный помощник: казахстанец разработал революционный ИИ, полезный во всех сферах жизни
    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай