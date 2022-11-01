Илон Маск распустил совет директоров Twitter

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения данной компании 27 октября. Об этом говорится в документах, размещенных в понедельник в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», - уточняется в одном из документов.

Сооснователь соцсети Джек Дорси сохранил долю в 2,4% акций компании. В настоящее время он владеет чуть более 18 млн акций, общая рыночная стоимость которых составляет около $1 млрд.

Ранее сообщалось, что сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Однако роспуск совета директоров американской компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, и переход управления полностью под контроль Илона Маска носит временный характер. Об этом сообщил в понедельник сам предприниматель.

«Это временно», - написал Маск в Twitter, не уточнив, как долго сохранится такое положение дел.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.



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