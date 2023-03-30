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      Павлодарская область

    Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области

    30 Марта 2023, 18:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В областном маслихате провели первую организационную сессию депутатов VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.

    В местный представительный орган прошли 32 человека: 16 по партийным спискам, столько же по результатам выборов по одномандатным территориальным избирательным округам. 13 из них – депутаты областного маслихата прошлого созыва.

    В депутатском корпусе 26 мужчин и шесть женщин. Средний возраст депутатов нового созыва – 49 лет. Самому молодому народному избраннику 34 года.

    На первой сессии депутаты областного маслихата получили нагрудные знаки и удостоверения.

    Одним из главных вопросов встречи стал выбор председателя. На должность предложили только одну кандидатуру – председателя областного филиала партии «AMANAT» Илью Теренченко. Кандидатуру Ильи Теренченко депутаты одобрили единогласно.

    Также на первой организационной сессии определили постоянные комиссии. Их будет семь. Депутаты займутся вопросами экономики и бюджетного планирования, образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, молодежи, строительства, промышленности и ЖКХ. Отдельные комиссии создали по вопросам аграрного сектора, экологии и охраны окружающей среды, обеспечения прав и законных интересов граждан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Назначения Выборы Регионы Маслихат Павлодар Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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