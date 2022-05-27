ИИН и БИН включат в новую форму государственной отчетности по коммунальным отходам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработали новую форму государственной отчетности по коммунальным отходам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения качества государственной отчетности по коммунальным отходам Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана новая форма отчетности по инвентаризации отходов, которая содержит реквизиты лиц (БИН/ИИН, наименование физического и (или) юридического лица, договор сделки об отчуждении отходов (купли-продажи, мены, дарения или др.), от которых получены отходы и кому переданы, что позволит отслеживать передвижение отходов», - написал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодняшний день Министерством экологии, геологии и природных ресурсов на регулярной основе проводится анализ государственной отчетности по коммунальным отходам.

«В рамках данного анализа выявляются операторы объектов, не представившие отчетность по отходам в Государственном кадастре отходов, а также недобросовестные субъекты, занимающиеся переработкой и утилизацией отходов», - добавил Премьер.





