«Их ничто не пугало»: как полицейские обороняли здание ДП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский оперативник пресс-службе Департамента полиции города рассказал, как стражи порядка обороняли полицейское здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Личность полицейского, в виду особенностей его службы, не обнародуется. Майор вспоминает, что массовые беспорядки начались днем 5 января у «Алматы Арена».

«Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: «Пойдемте на акимат». В последующем вся эта группа направилась в сторону акимата. Увидели сотрудников полиции, которые были избиты, в отношении них была применена физическая расправа, форменная одежда разорвана. У них протестующие отобрали каски, бронежилеты и щиты. Они останавливали каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверили, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что сотрудников полиции необходимо было как-то вывезти оттуда», – вспоминает полицейский.

А уже вечером оперативнику пришлось защищать здания ДП, чтобы не дать террористам возможность завладеть оружием.

«Объездными путями еле как доехали до Департамента полиции. Нас проинструктировали. Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но данные лица ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону Департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненых. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь», – отметил майор.

По словам спикера, в ходе боя удалось ликвидировать нападавшего, сидевшего за рулем захваченного у военных КамАЗа. Попытка штурма полиции с помощью тяжелой техники была неоднократной.

«Мы услышали, как снова завелся КамАЗ. И кто-то обратно пытался протаранить наши ворота. Они неоднократно кидали в наше здание «коктейль Молотова». Перед Департаментом растет большое дерево. Одна из бутылок с зажигательной смесью зависла в ветках дерева, не долетела до здания. Человек агрессивный, во-первых, вооруженный полностью, сразу было ясно, что это не мирный митинг. Я был рад, что являюсь сотрудником полиции, что я смог отразить нападение этих террористов. Во благо всего я вместе с коллегами отразил нападение и остался в живых», – заключил полицейский.

Ранее ДП Алматы опубликовал видео полицейских зданий после штурма.

Кроме того, главный полицейский Алматы Канат Таймерденов рассказал о деталях массовых беспорядков в начале января в мегаполисе.

Также участковый инспектор полиции рассказал, как отбил коллегу у бесчинствующей толпы.