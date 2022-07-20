Игры кочевников организовали для президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

Главам государствам показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления.

Лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана также ознакомились с работой «Аллеи ремесленников», где была представлена продукция местных мастеров.







