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    Игры кочевников организовали для президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

    20 Июля 2022, 22:34

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр «Дордой Номад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

    Главам государствам показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления.

    Лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана также ознакомились с работой «Аллеи ремесленников», где была представлена продукция местных мастеров.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Узбекистан Кыргызстан
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